Céline Dion "attristée" : la terrible nouvelle redoutée par ses fans est tombée...

Céline Dion, qui fait désormais des apparitions médiatiques au compte-gouttes et était apparue l'air fatigué et les cheveux gris sur des photos volées de Paris Match en janvier 2022, a admis qu'en dépit d'une amélioration de sa santé, "cela ne va pas assez vite et c'est super frustrant". Elle ajoute : "Mes médecins me suivent, je reçois des traitements mais la récupération prend beaucoup de plus que je ne le pensais." Une manière pour la veuve de René Angélil de mettre fin aux spéculations sur ce dont elle souffrait vraiment, elle à qui l'on a imaginé tout un tas de maladies graves ces derniers mois pour justifier sa si longue absence. La star a aussi été contrainte d'annuler son come back à Las Vegas alors qu'elle avait signé un énorme contrat pour se produire au Resorts World.

Céline Dion, attendue prochainement au cinéma dans la comédie romantique It's All Coming Back To Me, devait se produire à Paris en septembre 2022 et, pour l'heure, les dates sont reportées à septembre 2023... Pour rappel, les concerts parisiens devaient initialement avoir lieu à l'été 2020 puis ont été repoussés au printemps 2021 et de nouveau à l'été 2022 ! La diva compte toujours se produire également au Festival des Vieilles Charrues ? Affaire à suivre...