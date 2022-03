Michel Drucker proche de la retraite ? Il a déjà choisi son remplaçant, un "gendre idéal" !

Michel Drucker revient de loin. En 2020, l'animateur s'est retrouvé hospitalisé durant de long mois à la suite de plusieurs pépins de santé. Il a même fini par se faire opérer du coeur, craignant alors de pousser son dernier souffle ou de devenir handicapé. Fort heureusement, tout s'est bien passé pour Michel Drucker, lequel a même pu reprendre le travail au printemps 2021 avec Vivement dimanche sur France 2. Depuis, le mari de Dany Saval est reparti pour un tour ! Il est même actuellement sur scène avec le spectacle De vous à moi où il exprime tout son amour pour son métier et évoque les rencontres significatives qu'il a pu faire en chemin.

Un premier bilan pour l'animateur de 79 ans qui ne pense toutefois pas encore à se mettre en retrait de l'antenne. "Je ne sais pas quand est-ce que je partirais, c'est ça le problème. J'espère quand même que j'aurais la sagesse de disparaître", a-t-il confié dans l'émission En aparté (Canal+) lundi 28 février 2022.

Michel Drucker a semble-t-il néanmoins déjà réfléchi à un potentiel remplaçant. En effet, à la question de savoir quel animateur serait assez qualifié pour s'installer sur le canapé rouge de Vivement dimanche, il n'a pas hésité ! "Il y a un petit jeune sur France 3 que je trouve très doué. Celui qui fait Slam. Cyril Féraud. Lui, je le trouve très doué. Et il a une chose que les autres n'ont pas c'est que, alors qu'il a l'air d'un gamin, d'un adolescent, il plaît à la fois aux jeunes de sa génération, il est à la fois le gendre idéal, le petit-frère idéal, le fiancé rêvé, et le petit-fils idéal. C'est très très rare d'avoir les jeunes, les moins jeunes et les seniors et lui, il réunit tout ça", lui a-t-il reconnu plutôt admiratif.

Nul doute que Cyril Féraud sera touché par cette belle distinction. Mais en attendant de devoir assumer la présentation de Vivement dimanche, ce dernier continue de faire les beaux jours de France 3. De son côté, Michel Drucker fait en sorte de continuer son métier et il s'en sort très bien. Il fait une heure de sport par jour, donc cinq heures par semaine, a perdu entre 12 et 14 kilos et porte une attention toute particulière à son hygiène de vie.