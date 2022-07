Michel Drucker : Cette personnalité "inaccessible" qu'il n'a jamais pu recevoir dans ses émissions

On ne présente plus Michel Drucker. A presque 80 ans, et après avoir traversé de lourds problèmes de santé, l'animateur est toujours à l'antenne, prêt à recevoir les people. Grâce à son émission Vivement dimanche, qui basculera prochainement sur France 3, il s'est entretenu avec les plus grandes stars françaises. Mais ce n'est pas tout, dans le passé, Michel Drucker a également donné la parole à des stars internationales comme Whitney Houston, Angelina Jolie ou encore Brad Pitt. Du beau monde donc !

Mais Michel Drucker ne rêve en réalité que d'accueillir sur son plateau qu'une seule personne et pas des moindres. Il s'agit de la reine Elizabeth II. "Ils sont tous venus... sauf la reine d'Angleterre. Elle n'est jamais libre", a-t-il regretté lors d'une interview pour Jordan De Luxe dans Chez Jordan, le rendez-vous de Télé Loisirs. Michel Drucker reconnaît n'avoir jamais véritablement tenté sa chance auprès de la tête couronnée mais il espérait néanmoins avoir un soutien de taille à portée de main pour l'approcher. En vain. "Pourtant, je viens de me faire pistonner par Stéphane Bern, mais non, la reine est inaccessible", est-il forcé de constater.

Michel Drucker a beaucoup d'admiration pour la reine, qu'il considère comme "une femme étonnante". Il faut dire qu'il la suit depuis ses tous débuts. En effet, étant né en 1942, la figure de la télévision a eu l'occasion de découvrir derrière les écrans de l'époque le sacre d'Elizabeth II en 1952, 10 ans plus tard donc. "J'étais devant le marchand de télévisions, et je regardais le couronnement de la reine Elisabeth II. Mon premier souvenir, c'est elle, donc j'aurais aimé la rencontrer", a-t-il ajouté.

Lors de cet entretien, Michel Drucker a par ailleurs eu l'occasion de revenir sur sa brouille avec Laurent Delahousse avec qui les tensions semblent s'être apaisées. "C'est un peu le coup de boule de Zidane contre Materazzi. Là, j'ai dit une chose que je n'aurais peut-être pas dû dire", a-t-il admis, expliquant avoir organisé un déjeuner avec son rival pour faire la paix.