Michel Drucker et Laurent Delahousse, la brouille : où en sont les deux hommes ?

A 79 ans, Michel Drucker s'offre un peu de changement pour la prochaine rentrée télé : il débarque sur France 3 avec son émission Vivement dimanche dès 13H30. L'animateur, heureux d'avoir prolongé son contrat avec France Télévisions pour deux années supplémentaires, affrontera dans sa case horaire le 13H15 de Laurent Delahousse. Mais au fait, les deux hommes sont-ils toujours fâchés ?

En 2017, l'animateur le plus ancien du PAF, réputé pour être ami avec tout le monde, surprenait en envoyant une pique à son confrère Laurent Delahouse, après avoir perdu sa case horaire de 19H. Puis, en 2018, il se lâchait carrément dans Le Parisien, s'en prenant alors au journaliste. "De toute ma vie, je n'ai jamais critiqué un confrère, j'ai été d'une loyauté et d'une fidélité indéfectible au service public. Mais là, c'en est trop. Parce que Laurent Delahousse n'est pas un mec bien (...) Il a essayé de me faire croire qu'il était la courtoisie incarnée. Je n'ai aucune rancune, mais j'ai de la mémoire", disait-il. Il expliquait alors que Laurent Delahousse aurait fait des pieds et des mains, allant jusqu'à mettre sa démission dans la balance, s'il n'obtenait pas le créneau de 19H...

Michel Drucker, qui avait été recadré par sa direction sans que ça le chamboule plus que ça, va donc retrouver son meilleur ennemi la saison prochaine. Mais, à en croire l'animateur, il n'a aucun esprit de revanche ni sentiment de compétition. "C'est une vraie contre-programmation. Chez moi, il y aura du rire, de l'humeur et du divertissement. Lui, c'est un magazine. Et surtout, il n'y a plus d'histoire entre nous", a-t-il assuré en interview dans les pages du Parisien ce 23 mai. Plus de brouille certes, mais on imagine que les deux regarderont tout de même attentivement les audiences de leurs programmes...

Michel Drucker, qui a aussi ajouté une corde à son arc ces dernières années en montant sur scène pour un spectacle, compte donc poursuivre encore un peu sa carrière télévisuelle mais il a déjà le nom en tête de celui qu'il estime être son digne successeur : Cyril Féraud. "Je ne sais pas quand est-ce que je partirais, c'est ça le problème. J'espère quand même que j'aurais la sagesse de disparaître", a-t-il récemment confié dans l'émission En aparté. Une affaire à suivre !