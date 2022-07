Michel Drucker beaucoup trop dur avec Laurent Delahousse ? "Je n'aurais peut-être pas dû..."

Par le passé, Michel Drucker et Laurent Delahousse ont eu du mal à s'entendre et ont longtemps été considérés comme deux ennemis jurés du PAF. Pourtant l'animateur star de l'émission Vivement Dimanche a révélé avoir enterré la hache de guerre avec son ancien rival. Invité face dans l'émission L'Instant de Luxe pour Télé-Loisirs le 1er juillet 2022, Michel Drucker a expliqué qu'il regrettait ses propos sur le compagnon d'Alice Taglioni.

Pour rappel, le mari de Dany Saval avait déclaré en 2018 aux journalistes du Parisien que Laurent Delahousse était un véritable requin à France Télévisions et qu'il "n'était pas un mec bien". Pire il aurait tout fait pour prendre sa place à l'antenne. "Il a demandé ma place pendant près de dix ans. Chaque saison, il menaçait la direction de partir s'il n'avait pas le 19 heures alors que j'étais une locomotive pour son journal. Au départ, je ne le croyais pas. Jusqu'au jour où il l'a dit ouvertement. Ça m'a peiné. J'ai trouvé ça surréaliste. Il a été d'une inélégance", expliquait-il, très énervé contre le journaliste.

Quatre ans plus tard, Michel Drucker a des mots plus pondérés vis-à-vis de son collaborateur. Il a confié : "C'est un peu le coup de boule de Zidane contre Materazzi. Là, j'ai dit une chose que je n'aurais peut-être pas dû dire". Par la suite, Michel Drucker a raconté avoir organisé un déjeuner avec le père de Liv-Helen et Sacha (fruits de son amour avec Florence Kieffer nées en 2005 et 2008) et de Swann et Lino (nés en 2016 et 2019 de son amour avec Alice Taglioni) et avoir tout mis à plat afin de faire la paix. Une bonne nouvelle pour les deux journalistes qui ne se croiseront désormais plus à France 2 puisque Michel Drucker a récemment fait ses adieux à la chaine.

En effet, il sera à partir de la rentrée sur France 3 dans une nouvelle version de l'émission culte Vivement Dimanche. Souhaitant être "plus proche de la province", il a expliqué : "Je vais mettre en lumière des acteurs qu'on ne voit nulle part. Mais que le public connaît complètement. Je vais privilégier les acteurs et les actrices des séries de France Télévisions". Un nouveau beau projet en perspective pour l'animateur qui officie sur le petit écran depuis 1994.