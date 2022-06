Les adieux d'un animateur phare interrompus brutalement en direct (VIDEO)

La saison prend fin pour bon nombre d'émissions télévisées. Cyril Hanouna a donné rendez-vous après l'été aux fidèles téléspectateurs de Touche pas à mon poste (C8), Michel Drucker a présenté son dernier Vivement dimanche sur France 2 avant de basculer sur France 3 dès septembre et Karim Rissouli a fait ses adieux à l'émission dominicale C Politique de France 5, qu'il quitte. Toutefois, le journaliste de 40 ans a été coupé en plein discours !

Aux commandes de l'émission depuis 2016, Karim Rissouli tire sa révérence après six ans de bons et loyaux services. "Quelques mots rapides pour finir, j'aimerais d'abord remercier Camille Girerd, qui a fait le choix de se consacrer à la production de documentaires, toujours avec nous dans l'environnement de C Politique et C ce soir la saison prochaine. Elle ne sera plus autour de cette table", lance d'abord l'animateur, annonçant ainsi le départ de sa collaboratrice, une "chroniqueuse, rédactrice en chef, joker" qui l'a remplacé "de manière brillante".

Si la jeune femme reste à la tête de C ce soir, le débat la saison prochaine, Karim Rissouli quitte bel et bien le programme. "Pour ma part, je vais simplement vous remercier, vous qui nous avez fait confiance depuis six ans tous les dimanches. Vous avez continué à le faire, par ailleurs. Merci de votre fidélité. Je vais passer la main la saison prochaine, annonce-t-il. C Politique, ça continue. Camille sera là. Thomas [Snégaroff, NDLR] sera là. Yaël Goosz sera là. Moi, je sais ce que je ferai le dimanche soir à 18h30 dans mon canapé."

Et l'ancien chroniqueur du Grand Journal de Canal+ de poursuivre : "Enfin, je n'aurai pas le temps de remercier tout le monde, toutes celles et ceux qui ont travaillé avec moi, qui le méritent, et, je pense, le savent..." Pas le temps d'aller plus loin, le discours de Karim Rissouli est coupé et le jingle de France 5 est lancé, donnant place à une page de publicité. Des adieux tronqués donc... Après cela, Thomas Snégaroff a repris l'antenne de C Politique, la suite sans évoquer l'incident.