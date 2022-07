Diaporama : Michel Drucker : Cette personnalité "inaccessible" qu'il n'a jamais pu recevoir dans ses émissions

4 / 14

Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, Le prince Charles, prince de Galles, La reine Elisabeth II d’Angleterre - Jubilé de platine de la reine Elisabeth II d'Angleterre à Bukingham Palace à Londres, le 5 juin 2022.

Queen Elizabeth, Prince Charles, Duchess Camilla, "The Platinum Jubilee Pageant" to mark the 70th anniversary of the Queen's reign at Buckingham Palace, London, UK, 5 June 2022. ( DANA-No: 02332968 )