Michel Drucker : Sa famille étroitement liée à celle d'un grand musicien, révélations !

Dimanche 4 septembre 2022, David Jarre fera son entrée dans l'émission Vivement dimanche sur France 3. Magicien connu dans le monde entier, le fils de Jean-Michel Jarre et de Charlotte Rampling (mariés de 1978 à 2003) est lié à Michel Drucker depuis sa plus tendre enfance. Et pour cause, l'animateur connait le jeune homme "depuis qu'il est petit" comme il l'a confié aux journalistes du Parisien.

En effet, Michel Drucker est l'époux de Dany Saval (ex-femme de Maurice Jarre, père de Jean-Michel Jarre). Dany est la maman de Stéfanie Jarre qui est la demi-soeur de Jean-Michel. Extrêmement proches, l'animateur de Vivement Dimanche la considère même comme "sa propre fille".

C'est une histoire incroyable

"C'est une histoire incroyable, unique en télévision !", ajoute Michel Drucker qui explique également que Jean-Michel Jarre, lorsqu'il n'avait pas la célébrité qu'on lui connait aujourd'hui, avait imaginé les détails de son émission Les rendez-vous du dimanche.

"En 1975, Jean-Michel Jarre, alors inconnu du grand public, a signé le générique de mon émission Les rendez-vous du dimanche. Quarante-cinq ans plus tard, c'est son fils qui me rejoint. Ce n'est pas banal !", raconte celui qui a adopté une réfugiée indochinoise, Yleng, en 1979. "David est un magicien reconnu. Il fait des performances dans le monde entier. Ses tours de magie sont à tomber par terre. Il va marquer l'émission", ajoute l'ancien animateur des émissions Stars et Drôle de stars.

David Jarre officiera donc un dimanche sur deux dans l'émission, mais il proposera aussi régulièrement des séquences tournées en extérieur ou il piégera des inconnus, comme ce week-end au Festival du film américain de Deauville et tournera des " cartes postales" de ses déplacement en vidéo.