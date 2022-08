Jean-Michel Jarre et Charlotte Rampling : Leur fils David, sosie de son papa, est devenu... magicien

Jean-Michel Jarre et Charlotte Rampling ont vécu une belle histoire. Mariés en 1978, ils sont restés unis par le mariage pendant 25 ans, avant de divorcer en 2003. Durant cette romance, l'artiste français et l'actrice britannique ont eu deux enfants, Emilie, 46 ans, et David, 45 ans. Ce dernier, devenu un "brillant magicien", va intégrer une célèbre émission dès la rentrée. C'est ce que nous apprend Télé Loisirs, ce lundi 22 août. En effet, c'est Michel Drucker qui révèle l'information, David Jarre va le rejoindre dans Vivement Dimanche (France 3). L'occasion d'avoir des nouvelles du fils de Jean-Michel Jarre et Charlotte Rampling.

"Je fais venir David Jarre, le fils de Jean-Michel Jarre et Charlotte Rampling, déclare l'illustre animateur. C'est un brillant magicien, qui n'a pas encore montré l'étendue de son talent en France. David fera des tours sur le canapé rouge, qui a été imaginé par sa tante Stéphanie Jarre [demi-soeur de Jean-Michel Jarre, elle est la scénographe de Vivement Dimanche et la belle-fille de Michel Drucker, ndlr]." David Jarre, qui ressemble énormément à son père, lorsqu'il était plus jeune, ne devrait donc pas être totalement dépaysé au coeur de cette émission dominicale culte.

Le "pivot de (son) existence"

Si Jean-Michel Jarre et Charlotte Rampling se sont séparés, ils sont toujours très proches. Le musicien de 73 ans, fou amoureux de sa compagne Gong Li, ne manque pas une occasion de rappeler l'importance de son ancienne épouse dans sa vie. Ils ont élevé ensemble leurs deux enfants, mais aussi le fils de l'actrice d'une précédente union, Barnaby Southcombe. Marié à trois reprises, Jean-Michel Jarre a confié à Paris Match, en 2021, au sujet de la mère de ses enfants : "Charlotte reste le pivot de mon existence, la mère de mes enfants, et ma meilleure amie. Elle est aussi, bien sûr, une très grande comédienne, tout comme Gong Li. Peut-être que ce lien avec les actrices, pour un musicien, tient à nos modes de vie assez similaires." Et Charlotte Rampling était ainsi présente pour le soutenir lorsqu'il a saisi les platines de l'Elysée à l'occasion de la Fête de la musique 2021.