Michel Drucker remplacé sur France 2 : il sort du silence et annonce de grandes nouveautés pour Vivement dimanche

"Je me prépare à vivre une année chargée mais passionnante avec mon passage sur France 3, la reprise de mon spectacle à Paris et mes 80 ans qui approchent", lance Michel Drucker au journal La Voix - Le Bocage dans son édition du 21 juillet.

L'homme aux 60 ans de carrière et accro au travail est un homme heureux. Alors qu'on aurait pu penser que la migration de son émission Vivement Dimanche sur France 3 aurait pu être mal vécue par le principal intéressé, il s'avère que la star du PAF qui laisse sa place à Frédéric Lopez, s'en réjouit. Il annonce d'ailleurs toutes les nouveautés à venir.

Michel Drucker trouve cette opportunité "formidable", notamment la tranche horaire 13H30/15h qui correspond au "déjeuner dominical et familial, qui réunit toutes les générations autour de la table". Comme on l'apprend, celui qui fêtera son 80e anniversaire le 12 septembre, a signé un contrat de deux ans "et plus si affinité". Une confiance qui l'enchante : "On compte encore sur moi malgré mon âge avancé et cela m'a fait plaisir". L'homme qui a croisé les plus grandes stars au cours de sa carrière, animera donc son émission pendant 1H30, sans coupure publicitaire. Tout sera tourné sur le même lieu, avec les mêmes moyens et les mêmes équipes. Mais cela ne veut pas dire que certaines choses ne vont pas changer.

"Je vais présenter un Vivement dimanche revisité, tourné vers la province, plus France des régions plutôt qu'une émission pour les bobos. Je vais y mettre entre autres en avant les seconds rôles des séries à succès de la chaîne. Puis, une fois par mois, je vais rendre hommage aux disparus, à des gens dont on parle plus, que le public appréciait et j'ai bien connu", explique-t-il. Des numéros avec Bourvil, Gabin, Moustaki, Reggiani, Annie Cordy, la famille Brasseur, Jacques Brel, Christophe sont en réflexion. Et de poursuivre : "A chaque fois j'aurai quelqu'un de légitime, quelqu'un de leur famille, à mes côtés pour nous parler d'eux." Michel Drucker mettra aussi en avant des talents nouveaux et confirmés de l'humour. Les Bodin's feront d'ailleurs tous les mois une apparition dans son émission.

Heureux de ces ajustements, lors de cet entretien, Michel Drucker confirme les propos de Thierry Ardisson disant que s'il quittait l'antenne un jour, il mourrait : "C'est du second degré, mais il a entièrement raison. Nous sommes tous tellement accros à cette vie, à cette mise en lumière, à cette notoriété que nous en priver ce serait 'une petite mort'". Lui qui a déjà été privé d'antenne à cause de gros soucis de santé a constaté en effet ô combien travailler était pour lui indispensable. Nul doute du coup que sa reprise fin août lui fera le plus grand plaisir.