Frédéric Lopez s'est fait "retourner le cerveau" : coulisses de son retour télévisé inattendu

C'est LA grosse surprise de la rentrée sur France Télévisions. Alors qu'il s'était retiré de l'antenne en 2018, Frédéric Lopez va faire son grand retour sur France 2. Un come-back auquel même le présentateur de 55 ans ne s'attendait pas.

La nouvelle avait été annoncée en avant-première par Le Parisien et confirmée rapidement lors de la conférence de presse de France Télévisions, le 6 juillet dernier. L'ancien présentateur de Rendez-vous en terre inconnue a été choisi pour égayer les dimanches après-midi des téléspectateurs de France 2. A partir de mi-octobre, il proposera sa nouvelle émission Un dimanche à la campagne. Il recevra des personnalités issues d'univers différents pour parler dans une maison loin de tout.

Pourtant, il n'aurait jamais pensé faire son retour à la télévision comme il l'a confié à nos confrères de Télé Star : "J'étais très bien chez moi dans les Cévennes loin de toute agitation médiatique, sans interview alors que je suis très bavard, et je n'avais pas du tout l'intention de montrer ma tête à la télé." Mais Anne Holmes, la directrice des programmes de France Télévisions a changé la donne.

"Elle m'a retourné le cerveau. Elle est d'abord venue me voir, on a papoté, c'était très sympa mais je lui ai répété, dès le départ, que ce n'était pas la peine qu'elle insiste", a poursuivi Frédéric Lopez. Mais Anne Holmes a su toucher le présentateur - apparu dans Le Flambeau - en plein coeur. "Elle est revenue à la charge. Elle m'a parlé de mes valeurs et en évoquant quelque chose d'intergénérationnel, valeur qui m'obsède, elle m'a touché au coeur. Un dimanche à la campagne, ce sera de la sincérité, de l'humanité, de l'authenticité, de l'inclusion ... J'ai proposé d'en faire une sur deux, elle m'a dit que ce serait refusé. J'en ai parlé à mon équipe, des fidèles depuis mes débuts. Ils m'ont dit qu'ils étaient capables de faire en sorte de tourner deux fois deux heures d'émissions en 48h. J'ai dit banco", a-t-il conclu.

Ainsi est né le programme qui remplacera Vivement dimanche. Car pour rappel, Michel Drucker déménage sur France 3 avec son émission la saison prochaine.