Michel Drucker : Son remplaçant sur France 2 dévoilé, une grosse surprise !

C'est une nouvelle aventure qui attend Michel Drucker la saison prochaine. Le présentateur de 79 ans ne sera plus sur France 2 mais sur France 3 dès fin août. Il sera toujours aux commandes de Vivement dimanche, mais à partir de 13h30. "Je déménage. France 3 fait partie de mon ADN (...) Pour moi, c'est passer sur une chaîne qui me ressemble. Je suis un enfant de la Basse-Normandie, accueilli en Provence. Je me suis toujours senti plus provincial que parisien, en lien direct avec la France profonde (...) C'est aussi synonyme d'un nouvel horaire, mieux exposé. Ça me permet de toucher un public transgénérationnel", a-t-il récemment confié au Parisien. Un média qui vient de dévoiler qui prendra la case horaire de l'époux de Dany Saval.

Le 5 juillet 2022, Le Parisien a en effet dévoilé qu'après s'être mis en retrait de l'antenne en 2018, Frédéric Lopez s'apprête à faire son grand retour sur France 2. Celui qui a notamment été aux commandes de Rendez-vous en terre inconnue devrait prendre les commandes d'une nouvelle émission hebdomadaire, diffusée le dimanche après-midi à la place de Vivement dimanche. Contactée par nos confrères, la chaîne n'a pas souhaité faire de commentaires et a précisé que la conférence de presse de rentrée aurait lieu ce mercredi 6 juillet.

"Très peu de personnes sont au courant. Ce sera la grande surprise car personne ne l'attendait. Il était resté loin du PAF, même s'il gardait toujours un oeil sur Rendez-vous en terre inconnue depuis la reprise en main par Raphaël de Casabianca. Reste à savoir désormais ce qu'il fera...", a confié une source en interne. Si on ne sait pas quelle émission animera Frédéric Lopez, il est certain qu'il ne s'agira pas d'un talk-show précise Le Parisien. Il n'y a aucune volonté qu'il se retrouve en concurrence directe avec Michel Drucker. "Frédéric fera du Frédéric. Ce sera évidemment tourné vers l'autre, dans la bienveillance. Mais ce ne sera pas un Ça commence aujourd'hui bis. France 2 a déjà Faustine Bollaert qui marche en semaine, il n'y a pas besoin de faire la même chose", précise un proche de l'animateur de 55 ans qui est récemment apparu dans la série Le Flambeau.