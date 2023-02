Michel Drucker : Ce secret bien gardé avec sa femme Dany à Las Vegas, divorcée d'un homme puissant

Dans son livre intitulé De la lumière à l'oubli paru en octobre 2013 aux éditions Robert Laffont, Michel Drucker se confie sur sa propre vie. Ses joies, ses peines, sa carrière, sa santé, ses amitiés ou encore l'amour de sa vie Dany Saval... le célèbre présentateur se dévoile comme jamais. Au détour d'un chapitre, il raconte même sa rencontre avec celle qui est aujourd'hui son épouse depuis cinquante ans !

Ils n'étaient pas voués à se rencontrer et encore moins à se marier... Pourtant, Michel Drucker et Dany Saval filent le parfait amour depuis maintenant un demi-siècle ! Heureux et amoureux, les tourtereaux continuent d'afficher leur complicité au grand jour, des années après s'être unis dans le plus grand secret. Au début des années 1970, alors qu'il commence à peine à se faire une petite notoriété à l'international, Michel Drucker rencontre sa belle. Le coup de foudre est immédiat. "C'est aussi dans ces années-là que je vais découvrir le cercle mythique des stars internationales. Cette découverte s'est faite de la plus belle façon qui soit... en rencontrant une femme qui est devenue la mienne", explique-t-il dans un premier temps avec beaucoup de tendresse. Fraîchement célibataire, la jolie blonde lui tape immédiatement dans l'oeil. "Dany Saval, vedette de cinéma, revenait de Hollywood après avoir divorcé du compositeur Maurice Jarre", rappelle-t-il ensuite.

Une union bien cachée

Désireux de garder cette relation pour eux, au moins pendant un petit temps, Michel Drucker et Dany Saval s'envolent alors pour Las Vegas où ils décident de se marier, à l'abri des journalistes trop curieux. "Nous sommes allés nous marier en secret à Las Vegas. Outre-Atlantique elle me présente ses amis Gregory Peck, Omar Sharif, Tony Curtis, Jerry Lewis, me parle de Bobby Kennedy qu'elle a bien connu, me fait mieux apprécier Charles Aznavour, son ami de toujours... Presque tous des monstres sacrés", se souvient-il.

Si certains peuvent penser que cet amour était avant tout intéressé, Michel Drucker s'en défend. "Dany n'aurait connu que des chiens, des chats et des pigeons blessés, elle aurait quand même été la femme de ma vie...", assure-t-il. Une histoire d'amour belle et solide !