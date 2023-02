Diaporama : "L'assistance s'est étranglée" : Ce "string poilu" dévoilé par Harry au mariage de son frère, moment culte

Le prince Harry a tenu l'un des premiers rôles au mariage de son frère, le prince William et de Kate Middleton. Mariage du prince William, duc de Cambridge et de Catherine Kate Middleton à Londres © BestImage, Royalportraits Europe/Bernard Rubsamen / Bestimage

Il a fait un petit discours qui a fait rire toute l'assemblée.

Pendant celui-ci, en effet, il a sorti un string en fourrure.

Il l'avoue lui même, le prince Harry "adorait" sa belle soeur Kate Middleton.

Avec Pippa Middleton, il avait été le garçon d'honneur parfait.

