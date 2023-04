Diaporama : "Points de suture", "Cheveux qui tombent" : Laurie Delhostal atteinte d'un cancer et pas une "superwoman"

Laurie Delhostal essaie des perruques ! Exclusif - Laurie Delhostal - Sur le plateau de l'émission OEED (On Est En Direct) présentée par L.Salamé et L.Ruquier - Paris. - © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

La journaliste de 43 ans est atteinte d'un cancer du sein depuis plusieurs mois Exclusif - Karim Bennani, Daniel Riolo, Guy Roux, Vikash Dhorasoo, Laurie Delhostal - Backstage de l'émission OEED (On Est En Direct) présentée par L.Salamé et L.Ruquier - Paris le 23/04/2022 - © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca/Marc Ausset-Lacroix/Bestimage

Ce 3 avril, Laurie Delhostal a publié une photo d'elle souriante et avec une perruque Exclusif - Laurie Delhostal - Backstage de l'émission OEED (On Est En Direct) présentée par L.Salamé et L.Ruquier - Paris le 23/04/2022 - © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca/Marc Ausset-Lacroix/Bestimage

Exclusif - Pierre Rabadan et sa compagne Laurie Delhostal - Avant-première du film "On voulait tout casser" au cinéma Gaumont Marignan à Paris, le 27 mai 2015. © BestImage

10 / 13