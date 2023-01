Diaporama : "Tu es un mauvais père" : Fabrice Éboué séparé de la mère de son fils, évoque les difficultés de la paternité

Exclusif - Fabrice Eboué en backstage de l'émission "On Est En Direct (OEED)" à Paris, France. © Jack Tribeca/Bestimage © BestImage, Jack Tribeca

Fabrice Éboué et son ex- compagne Amelle Chahbi (habillée en Maison Paule Ka) - Montée des marches du film "Okja" lors du 70ème Festival International du Film de Cannes. Le 19 mai 2017. © Borde-Jacovides-Moreau/Bestimage © BestImage, Borde-Jacovides-Moreau

Thomas Ngijol et Fabrice Eboué à l'affiche pour l'iauguration du nouveau café théatre "Le comedy club" de Jamel Debbouze. © BestImage

Exclusif - Fabrice Eboué en backstage de l'émission On Est En Direct (OEED) du samedi 11 décembre, présentée par L.Salamé et L.Ruquier, à Paris, France, le 11 décembre 2021. © Jack Tribeca/Bestimage © BestImage, Jack Tribeca

Exclusif - Fabrice Eboué sur le plateau de l'émission On Est En Direct (OEED) du samedi 11 décembre, présentée par L.Salamé et L.Ruquier, à Paris, France, le 11 décembre 2021. © Jack Tribeca/Bestimage © BestImage, Jack Tribeca

Séparation - Fabrice Eboué est séparé d'Amelle Chahbi - Amelle Chahbi et son compagnon Fabrice Eboué - Avant-première du film "Valérian et la Cité des mille planètes" de L. Besson à la Cité du Cinéma à Saint-Denis, le 25 juillet 2017. © Olivier Borde/Bestimage © BestImage, Olivier Borde

12 / 12