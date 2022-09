Diaporama : Agression de Kheira Hamraoui : nouveau rebondissement pour Aminata Diallo !

Eric Abidal et sa femme Hayet - Fête de clôture du 9ème festival "Marrakech du Rire 2018" au Palais Bahia de Marrakech au Maroc le 15 juin 2019. © Rachid Bellak/Bestimage

7 / 13

Eric Abidal et Hiroshi Mikitani en conférence de presse pour présenter les matchs du FC Barcelone lors de la Japan Cup Rakuten 2019. Les hommes du FC Barcelone affronteront le Vissel Kobe et Chelsea FC, les 27 et 23 juillet 2019. Japon, le 18 avril 2019.