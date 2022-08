Diaporama : Alizée : Vidéo choc de son jardin dévasté par la tempête en Corse, elle raconte sa mésaventure

1 / 13 Alizée : Vidéo choc de son jardin dévasté par la tempête en Corse, elle raconte sa mésaventure

2 / 13 Exclusif - Prix spécial - No Web No Blog - Alizée a participé à la dernière journée de la 9ème édition de l'association 'La Marie Do' à Ajaccio en tant que marraine . © Photos Olivier Huitel / Crystal / Bestimage

3 / 13 Alizée déplore les dégâts causés par la tempête dans son jardin.

4 / 13 Alizée déplore les dégâts causés par la tempête dans son jardin.

5 / 13 Info - La chanteuse Alizée est maman pour la deuxième fois d'une petite fille prénommée Maggy - Exclusif - Prix spécial - No Web - Grégoire Lyonnet et sa femme Alizée - Backstage de l'émission "Tous au Moulin Rouge pour le sidaction" au Moulin Rouge à Paris le 20 mars 2017. L'émission sera diffusée sur France 2 le samedi 25 mars à 21h00. © Cyril Moreau - Dominique Jacovides / Bestimage

No Web en Suisse / Belgique

6 / 13 Exclusif - Prix spécial - No Web - Alizée et son mari Grégoire Lyonnet - Tournage de l'émission "Tous au Moulin Rouge pour le Sidaction" au Moulin Rouge à Paris le 20 mars. L'émission sera diffusée sur France 2 le samedi 25 mars 2017 à 21h00. © Cyril Moreau - Dominique Jacovides / Bestimage

No Web en Suisse / Belgique

7 / 13 Exclusif - Prix spécial - Mariage religieux en l'église de Villanova d' Alizée et Grégoire Lyonnet - Villanova le 18 juin 2016 © Olivier Huitel - Olivier Sanchez / Bestimage - Crystal



8 / 13 Info - La chanteuse Alizée est maman pour la deuxième fois d'une petite fille prénommée Maggy - Exclusif - Alizée et son mari Grégoire Lyonnet à la générale de la comédie musicale "Les 3 Mousquetaires" au Palais des Sports à Paris le 7 octobre 2016. © Coadic Guirec - Cyril Moreau / Bestimage

No Web en Suisse / Belgique

9 / 13 Exclusif - Prix spécial - Mariage religieux en l'église de Villanova d' Alizée et Grégoire Lyonnet - Villanova le 18 juin 2016 © Olivier Huitel - Olivier Sanchez / Bestimage - Crystal



10 / 13 Exclusif - Alizée (une militante de 22 ans s'est infiltrée sur le court de tennis pour s'attacher au un filet et délivrer un message pour la planète) - Sur le plateau de l'émission TPMP (Touche Pas à Mon Poste) présentée en direct par C.Hanouna et diffusée sur C8 à Paris le 6 juin 2022. © Jack Tribeca / Bestimage

(No Web - pour suisse et Belgique)

11 / 13 Alizée - Défilé du 21ème salon du chocolat à la porte de Versailles à Paris le 27 octobre 2015. © Denis Guignebourg / Bestimage

12 / 13 Jeremy Frerot et sa femme Laure Manaudou - Backstage - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 11" à Paris, diffusée le 24 juin sur TF1. Le 15 janvier 2022 © Cyril Moreau / Bestimage