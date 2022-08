Alizée : Vidéo choc de son jardin dévasté par la tempête en Corse, elle raconte sa mésaventure

Ce jeudi 18 août, en story Instagram, la chanteuse Alizée - en couple depuis 2013 avec le danseur Grégoire Lyonnet , son ancien partenaire de Danse avec les stars 4 - a partagé une vidéo effrayante de son jardin en Corse assailli par une tempête. "Le réveil..." a commenté la maman de Maggy (née le 24 novembre 2019 de sa relation avec le danseur) avant d'ajouter une photo des dégâts et d'assurer que tout va bien. "Plus de peur que de mal de notre côté. Une pensée pour les personnes qui ont perdu la vie ainsi que les personnes blessées", pouvait-on lire.

Cet évènement survient quelques semaines seulement après les incendies qui ont touché la Gironde, ravageant une grande partie de la région, notamment les alentours du Bassin d'Arcachon. Un drame commenté par un grand nombre de célébrités, à commencer par Jérémy Frérot et Laure Manaudou, en couple depuis plus de sept ans et surtout résidents d'une maison située dans ce coin-là, d'où est originaire le chanteur.

Un "désastre écologique"

"Hier, depuis le chemin qui mène à chez moi, je voyais les flammes de la forêt, cela grossissait et cette nuit, on a dû évacuer, il y avait trop de fumée, c'était intenable", indiquait l'ancien participant de The Voice au Parisien, après avoir été contraint de quitter son domicile avec sa femme et leurs deux enfants (ainsi que Manon, la fille aînée de la nageuse, fruits de ses amours avec son ex Frédérick Bousquet) avant que les flammes ne s'estompent.

Pascal Obispo a également constaté les dégâts de ses propres yeux, lui qui avait tenu à sensibiliser ses abonnés sur les efforts à faire en matière d'environnement afin d'éviter au maximum ce genre d'incident. "Comment exprimer ce qu'on ressent aujourd'hui en tant qu'enfant du bassin d'Arcachon..Entre tristesse devant ce désastre écologique, et colère devant ce qu'on aurait dû faire en amont, afin de prévenir et réduire cette horrible catastrophe. Entre admiration et reconnaissance devant le courage de ces pompiers, ces pilotes, ces hommes qui se battent pour sauver la vie et la beauté de l'environnement qui nous fait mieux supporter l'existence..." commentait-il sur Instagram.