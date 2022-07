Pascal Obispo partage une photo choc de lui pour exprimer sa "colère" et sa "tristesse"

"Comment exprimer ce qu'on ressent aujourd'hui en tant qu'enfant du bassin d'Arcachon... Entre tristesse devant ce désastre écologique, et colère devant ce qu'on aurait dû faire en amont, afin de prévenir et réduire cette horrible catastrophe", s'est-il agacé, pointant alors du doigt une certaine passivité sans pour autant désigner un ou plusieurs responsables de cette situation.

Mais il a également tenu à rendre hommage aux pompiers qui ont multiplié les efforts afin de maîtriser les feux, qui sont actuellement stabilisés mais toujours "pas fixés", comme le rapporte le site France Info. "Entre admiration et reconnaissance devant le courage de ces pompiers , ces pilotes , ces hommes qui se battent pour sauver la vie et la beauté de l'environnement qui nous fait mieux supporter l'existence...Protégez vous protégez vos anciens et protégez vos enfants", a conclu l'interprète de Tombé pour elle, immédiatement soutenu dans sa démarche par ses abonnés.

Le 13 juillet dernier, il partageait déjà sa tristesse face à ce drame à ses abonnés, en prenant une photo depuis le Bassin d'Arcachon. Son message était cette-fois ci beaucoup plus sobre. "Pas de mots. Bravo et merci aux pompiers et aux pilotes de Canadairs" écrivait-il en commentaire. Un endroit paradisiaque qui a malheureusement pris des allures d'enfer ces derniers jours, au plus grand désarroi de tous.