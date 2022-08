Alizée se dévoile radieuse avec un nouveau carré : été parfait, entouré de ses filles et son mari

À bientôt 38 ans (elle les fêtera le 21 août), Alizée est une femme et une mère de famille comblée. Elle le prouve régulièrement sur les réseaux sociaux où elle n'hésite pas à poster des photos de ses deux filles : Annily, 17 ans, fruit de sa relation avec l'ex-candidat de la Star Academy, Jérémy Chatelain et Maggy, 2 ans et demi, née de sa relation avec son mari et danseur professionnel Grégoire Lyonnet.

Ce dimanche 14 août, Alizée a posté sur Instagram quelques clichés de ses moments passés avec sa belle famille recomposée. "Best of these days", a-t-elle écrit en légende. On les voit notamment au bord de la plage, dans la mer, sur un cheval ou encore en balade. On peut également admirer la jolie complicité entre Alizée et sa fille aînée, toutes deux vêtues d'une robe estivale. Les fans d'Alizée, et ils sont nombreux, sont sous le charme "Très jolies photos de famille", "Des journées inoubliables pour toute la famille !", "Magnifique", "Vous êtes trop belles les filles", "Merci pour les belles photos Alizée", peut-on ainsi lire dans les commentaires.

Et l'un des proches amis d'Alizée n'a pas manqué de remarquer que la chanteuse a raccourci sa coupe au carré. "T'as refait le carré !! J'adore, miss you les copains", a commenté Christophe Licata, danseur de Danse avec les stars dont Alizée et Grégoire Lyonnet sont très proches.