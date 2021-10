Diaporama Angelina Jolie et Brad Pitt : Leur fille Shiloh (15 ans) surprend en jolie robe, une grande première

Angelina Jolie et sa fille Shiloh Jolie-Pitt lors de la première de "The Breadwinner " au TCL Chinese à Los Angeles le 20 octobre 2017. © AdMedia via ZUMA Wire / Bestimage

23 / 23

Info - Brad Pitt a obtenu par la justice US la garde partagée de ses enfants - Brad Pitt, Maddox Jolie-Pitt, Shiloh Jolie-Pitt, Pax Jolie-Pitt et sa mère Jane Pitt à la première du film "Unbroken" à Hollywood, le 15 décembre 2014

Celebrities at the Los Angeles premiere of 'Unbroken' at the TLC Chinese Theatre in Hollywood, California on December 15, 2014