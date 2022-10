Diaporama : Anne-SophIe Lapix en danger sur France 2 ? Delphine Ernotte fait passer un message très clair

5 / 20

Pour « freiner la diffusion du virus », et ainsi « reprendre le contrôle », le président de la République a annoncé qu'un couvre-feu sera mis en place à partir de samedi, entre 21 heures et 6 heures, en Ile-de-France et dans huit métropoles : Lille, Grenoble, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Toulouse et Saint-Etienne. Cette mesure de privation de liberté doit durer au moins quatre semaines. Si le Parlement l'autorise, le chef de l'Etat souhaite l'étendre sur six semaines, soit jusqu'au 1er décembre. Des dérogations seront possibles, uniquement dans certains cas, comme les travailleurs de nuit. En cas de non-respect du couvre-feu, des amendes de 135 euros seront délivrées ; elles pourront s'élever à 1 500 euros en cas de récidive.

President Emmanuel Macron appears on television to announce a curfew in the areas most affected by the coronavirus epidemic (COVID-19) on 14 October 2020 © Purepeople BestImage