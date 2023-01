Diaporama : Arnaud Lagardère et Jade fêtent les 7 ans de leur fils : photos et jolis mots

1 / 18 Arnaud Lagardère et Jade fêtent les 7 ans de leur fils : photos et jolis mots

2 / 18 Exclusif - Arnaud Lagardère et sa femme Jade Foret (Lagardère) - Soirée de gala de la Fondation Paris Saint-Germain qui fête ses 15 ans au Pavillon Gabriel à Paris. La vente aux enchères organisée par le club parisien a permis de récolter plus de 250 000 euros au profit de la Fondation PSG qui vient aide aux jeunes en difficultés sociales ou médicales. Un maillot porté par Ibrahimovic s'est envolé à 20000 €. © BestImage

3 / 18 Jade Foret (Lagardère) et son mari Arnaud Lagardère - Montée des marches du film "Les Proies" (The Beguiled) lors du 70ème Festival International du Film de Cannes. Le 24 mai 2017. © Borde-Jacovides-Moreau/Bestimage © BestImage, © Borde-Jacovides-Moreau/Bestimage

4 / 18 Exclusif - Jade Foret, son mari Arnaud Lagardère et Nasser Al-Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain (PSG) - 5ème dîner de gala de la fondation Paris Saint-Germain au parc des Princes à Paris, France, le 15 mai 2018. Le gala de la fondation PSG a permis de récolter 1 645 000 €. Cette somme permettra à la fondation de poursuivre ses missions sociales et éducatives. Pour cette édition du Gala 2018, "Un dîner de rêves" a été conçu et imaginé par les enfants et jeunes adultes bénéficiaires de la Fondation, avec le Chef J.Imbert. A.Lagardère a dépensé plus de 600 000 €, il a notamment acquis un maillot de Neymar pour 240 000 €, le coup d'envoi d'un match et des places pour 30 personnes. © Rachid Bellak/Bestimage © BestImage, © Rachid Bellak/Bestimage

5 / 18 Nolan à sa naissance © Instagram

6 / 18 Exclusif - Arnaud Lagardère et sa femme Jade Foret (Lagardère) - Soirée de gala de la Fondation Paris Saint-Germain qui fête ses 15 ans au Pavillon Gabriel à Paris le 27 janvier 2015. La vente aux enchères organisée par le club parisien a permis de récolter plus de 250 000 euros au profit de la Fondation PSG qui vient aide aux jeunes en difficultés sociales ou médicales. Un maillot porté par Ibrahimovic s'est envolé à 20000 €. © BestImage

7 / 18 Arnaud Lagardère et sa femme Jade Foret (Lagardère) - People au match de de la ligue 1 entre le PSG et Evian au Parc des Princes à Paris le 18 janvier 2015. Le Psg à remporté le match sur le score de 4 buts à 2. Il y a eu une minute d'applaudissements pour les attentats de la semaine dernière "Ici, c'est Charlie" © BestImage

8 / 18 Arnaud Lagardère et sa femme Jade Foret (Lagardère) - People aux Internationaux de France de tennis de Roland Garros à Paris, le 29 mai 2014. © BestImage

9 / 18 Jade Foret (Lagardère) et son mari Arnaud Lagardère - Montée des marches du film "Les Proies" (The Beguiled) lors du 70ème Festival International du Film de Cannes. Le 24 mai 2017. © Borde-Jacovides-Moreau/Bestimage © BestImage, © Borde-Jacovides-Moreau/Bestimage

10 / 18 Arnaud Lagardère et sa femme Jade Foret (Lagardère) - People dans les tribunes des internationaux de France de tennis à Roland Garros le 1er juin 2016. © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, © Dominique Jacovides / Bestimage

11 / 18 Arnaud Lagardere et Jade Foret - Remise des prix du Gucci Paris Masters 2012 remporte par Marc Houtzager devant Denis Lynch et Alvaro de Miranda a Villepinte le 2 Decembre 2012. © BestImage

12 / 18 Arnaud Lagardere et Jade Foret - People au defile de mode "Chanel", collection pret-a-porter printemps-ete 2014, au Grand Palais a Paris le 1er octobre 2013 © BestImage

13 / 18 Arnaud Lagardère et Jade - People au 3ème jour des internationaux de France de Roland Garros le 19 mai 2012 © BestImage

14 / 18 Arnaud Lagardère et sa femme Jade Foret (Lagardère) - Montée des marches du film "Les Proies" (The Beguiled) lors du 70ème Festival International du Film de Cannes. Le 24 mai 2017. © Borde-Jacovides-Moreau/Bestimage © BestImage, © Borde-Jacovides-Moreau/Bestimage

15 / 18 Exclusif - Arnaud Lagardère et sa femme Jade Foret (Lagardère) - Dîner de gala au profit de la Fondation PSG au Parc des Princes à Paris le 16 mai 2017. La Fondation PSG avait réuni lors de ce 4ème Gala annuel les acteurs du Club (Joueurs foot et hand, staff et dirigeants) ainsi que quelque 400 invités. La vente aux enchères a permis de récolter la somme de 660000 euros. Ces fonds seront utilisés par la Fondation pour développer son programme phare d'école Rouge et Bleu qui a pour but d'aider les enfants de la région parisienne en difficulté scolaire. Parmi les généreux donateurs, C. Hanouna a notamment fait l'acquisition de la combinaison dédicacée de L.Hamilton pour la somme de 10000 euros ainsi que d'un tableau sur toile de Zenoy pour 35000 euros. A. Lagardère a remporté grâce à une ultime enchère à 90000 euros une création " Paris est magique " de l'artiste P.Rubinstein. J. Pastore a acquis un portrait de Verratti de Dabro pour la somme de 44000 euros. Quant au " Wild kong Tribute PSG " de R.Orlinski, il a été acheté par B. Matuidi pour la somme de 64000 euros. © Rachid Bellak/Bestimage © BestImage, © Rachid Bellak/Bestimage

16 / 18 Exclusif - Le prince Nasser Al-Khelaïfi (président du PSG), Arnaud Lagardère et sa femme Jade - Dîner de gala au profit de la Fondation PSG au Parc des Princes à Paris le 16 mai 2017. La Fondation PSG avait réuni lors de ce 4ème Gala annuel les acteurs du Club (Joueurs foot et hand, staff et dirigeants) ainsi que quelque 400 invités. La vente aux enchères a permis de récolter la somme de 660000 euros. Ces fonds seront utilisés par la Fondation pour développer son programme phare d'école Rouge et Bleu qui a pour but d'aider les enfants de la région parisienne en difficulté scolaire. Parmi les généreux donateurs, C. Hanouna a notamment fait l'acquisition de la combinaison dédicacée de L.Hamilton pour la somme de 10000 euros ainsi que d'un tableau sur toile de Zenoy pour 35000 euros. A. Lagardère a remporté grâce à une ultime enchère à 90000 euros une création " Paris est magique " de l'artiste P.Rubinstein. J. Pastore a acquis un portrait de Verratti de Dabro pour la somme de 44000 euros. Quant au " Wild kong Tribute PSG " de R.Orlinski, il a été acheté par B. Matuidi pour la somme de 64000 euros. © Rachid Bellak/Bestimage © BestImage, © Rachid Bellak/Bestimage

17 / 18 Jade Foret (Lagardère) - 16ème édition des NRJ Music Awards à Cannes. Le 13 décembre 2014 16th edition of NRJ Music Awards in Cannes. On december 13rd 2014 © BestImage