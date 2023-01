Arnaud Lagardère et Jade fêtent les 7 ans de leur fils : photos et jolis mots

Après son tout dernier tatouage présenté dans sa story Instagram (qu'elle a d'ailleurs fait faire en compagnie de Benoît Paire), Jade Lagardère a publié de multiples clichés de son fils. En maman gaga, le mannequin de 32 ans n'a eu d'yeux que pour lui pour cette petite journée de célébrations. Un joyeux moment qui a redonné du baume au coeur de Jade Lagardère, quelque peu chahutée ces derniers mois par un moral en berne.

L'année se termine mal

En souhaitant les meilleurs voeux à ses nombreux abonnés sur Instagram, Jade Lagardère avait fait passer un message : "Dear 2022, l'année a mal commencé et elle se termine mal mais j'ai passé des moments incroyables et inoubliables : Voici une partie en image. Le reste, je le garde pour moi. Je vous souhaite à toutes et à tous le plus important : la santé." Des propos qui avaient suscité la curiosité et l'inquiétude des internautes : "Tout cela sera vite remplacé par des moments magiques", "Du courage, de belles ondes positives à toutes et tous pour 2023", "Ça n'a pas été simple mais je me dis que 2023 va être magnifique", "J'ai envie de croire qu'elle avait des enseignements pour nous afin de mieux définir nos priorités." Ses priorités resteront à tout jamais ses enfants.