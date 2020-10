Jade Lagardère : "Trahison", "déception", la jeune femme en détresse émotionnelle

Mais quels sont ces malheurs qui se trament, du côté du Plat-Pays ? Sur son compte Instagram, Jade Lagardère a partagé, le 17 octobre 2020, quelques messages énigmatiques exprimant sa détresse folle. "Je vous souhaite à tous un très bon week-end, écrit-elle. Le mien n'a pas bien commencé, trahison / déception / tristesse... Mais ce n'est pas la première fois que je connais cette douleur profonde à l'intérieur de mon coeur, même si j'avais oublié à quel point ça faisait mal... C''est ironique à quel point on peut oublier nos souffrances, même quand la dernière ne remonte pas à si longtemps."

La douleur, elle... rien ne la soulage

Difficile de savoir d'où vient le problème. Amour ? Amitié ? Famille ? Pour s'aérer la tête, la beauté originaire de Woluwe-Saint-Lambert, en Belgique, a fui son quotidien quelques heures pour se promener en forêt avec ses chiens. Poète, l'âme brisée, elle raconte : "Le froid. La nature. Les écouteurs dans mes oreilles. Je réalise que je monte le volume, pensant que je n'entendrais plus les battements de mon coeur résonner encore plus fort. Mais la douleur, elle... rien ne la soulage. Je m'apprête à rentrer à la maison. Retrouver mes trois bébés, les amours de ma vie. Je sèche mes larmes, mes yeux sont rouges et bouffis mais je ferai tout pour cacher ma tristesse et faire en sorte que leur journée soit belle, soit extraordinaire. Je ne laisserai pas mon petit coeur fragile leur faire du mal."

Jade Lagardère célibataire ?

Mariée à l'homme d'affaires Arnaud Lagardère depuis l'année 2011, Jade - anciennement Foret - Lagardère est maman de deux filles et d'un fils. Lia a 8 ans, Mila A 6 ans et Nolan, le petit dernier, 4 ans. Ce n'est pas la première fois que la jeune femme est victime d'une certaine nostalgie et qu'elle évoque ses douleurs diverses. Au mois de juin, elle signait son grand retour sur les réseaux sociaux après plus de six mois d'absence, par besoin de "tout couper". En juillet 2019, elle avait annoncé être à nouveau célibataire avant de démentir l'information. On dirait bien que, plus le temps passe, plus le mystère s'épaissit...