Jade Lagardère : Entièrement nue et torride sur Instagram

La course au titre de star la plus sexy de la planète se joue essentiellement sur les réseaux sociaux. Jade Lagardère y relance sa campagne, soutenue par des centaines de milliers d'abonnés. La bombe les régale avec une nouvelle photo d'elle entièrement nue, souvenir d'un shooting torride...

"J'avais juste besoin de me couper de tout pendant un moment. Après plus de six mois, je suis de retour ici... Parfois, il faut être capable de s'éloigner, de prendre du recul, de partir longtemps, pour comprendre certaines choses", a récemment écrit Jade Lagardère sur Instagram. Son retour sur l'application, elle le poursuit avec une nouvelle photo d'elle publiée ce lundi 20 juillet 2020.

La jolie brune de 29 ans pose entièrement nue sur ce cliché en noir et blanc, pris par le photographe Russell James. De profil, accroupie et un bras sur la poitrine, Jade permet à ses plus de 640 000 followers de redécouvrir un de ses tatouages, une clé sur sa hanche droite.