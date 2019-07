Jade Lagardère : Après avoir démenti sa rupture, un nouveau message cryptique

C'est le feuilleton de l'été et tout se passe sur Instagram, sur un compte en particulier : celui de Jade Lagardère. Le premier épisode a commencé le 28 juillet 2019, jour où la mère de famille a répondu à des questions de ses 800 000 abonnés sur Instagram, répondant "oui" à la question "célibataire ?". À juste titre, tout le monde est tombé dans le panneau, annonçant sa séparation avec Arnaud Lagardère, son mari et père de ses trois enfants. Pour ne rien arranger, des rumeurs de rupture planaient sur leur couple depuis plusieurs semaines. "Où est Arnaud ?" Jade, laconique : "Il n'est pas là." Un abonné : "Vous êtes séparés ou toujours ensemble ?" Jade : "Statut compliqué", avaient notamment rapporté nos confrères du site Les Jours.

24 heures après, c'est le rétropédalage. Jade Foret explique que tout ceci n'était qu'une (mauvaise) blague. Il fallait remarquer qu'elle tirait supposément la langue dans la vidéo où elle disait être célibataire. La suite du feuilleton se poursuit ce 30 juillet 2019, puisque l'ancien mannequin a publié un message énigmatique sur son compte Instagram, accompagnant une photo d'elle en maillot de bain. "Si on veut retenir un chat qu'on a blessé, il se griffe et se sauve", écrit-elle, sans préciser qui était le matou dans l'histoire. Serait-ce elle, ce petit chat blessé ? En story, le même jour, on peut voir que la jeune femme de 28 ans était de sortie. "J'ai juste besoin d'un verre... ou deux... ou trois", indiquait-elle, verre de rosé à la main.

Pourtant, son mari indiquait que tout allait pour le mieux dans les colonnes de Capital. "C'était juste de l'humour sur une story Instagram qu'elle a d'ailleurs rectifiée. À une question idiote, elle a répondu oui en tirant la langue. Comme nous sommes aux États-Unis, le démenti est parti tard avec le décalage horaire. Notre couple est parti pour durer. On est très heureux. Nous sommes très très loin d'une séparation", martelait-il, le 30 juillet 2019. La suite au prochain épisode ?