Jade Foret annonce être "célibataire" : La réaction de son mari Arnaud Lagardère

Si tout le monde y a cru, c'est qu'il y avait des bonnes raisons d'y croire. Dimanche 28 juillet 2019, Jade Foret lâchait une bombe sur Instagram. Alors qu'elle organisait un jeu de questions/réponses avec ses abonnés, elle a répondu un simple "oui" à la question : "célibataire ?". C'est l'emballement. La citation est reprise de tous, annonçant la rupture de Jade Foret d'avec son mari de longue date, l'homme d'affaires Arnaud Lagardère. Une déclaration qui intervenait après plusieurs semaines de rumeurs de séparation, du moins de froid, entre les époux. "Où est Arnaud ?" Jade, laconique : "Il n'est pas là." Un abonné : "Vous êtes séparés ou toujours ensemble ?" Jade : "Statut compliqué"", avaient notamment rapporté nos confrères des Jours.

Jade Foret et Arnaud Lagardère, qui sont parents de trois enfants, sont-ils réellement séparés ? Le mannequin de 30 ans a vite démenti, toujours sur Instagram, son terrain de jeu favori. "Visiblement, ma réponse hier en tirant la langue vous a tous interpellés : hé non, je ne suis pas célibataire", a t-elle rectifié.

Le 30 juillet 2019, c'est son mari, Arnaud Lagardère, qui a rappelé que leur couple était solide, dans les colonnes de Capital. "C'était juste de l'humour sur une story Instagram qu'elle a d'ailleurs rectifiée. À une question idiote, elle a répondu oui en tirant la langue. Comme nous sommes aux États-Unis, le démenti est parti tard avec le décalage horaires", tente l'industriel, qui serait actuellement en vacances dans les Hamptons (dans la banlieue huppée de New York) avec son épouse et leurs trois enfants, Liva (5 ans), Mila (4 ans) et Nolan (2 ans). Arnaud Lagardère l'assure, leur couple est "parti pour durer". "On est très heureux. Nous sommes très très loin d'une séparation", martèle t-il. En espérant qu'il ne tire pas la langue.