Jade Lagardère : Son mari Arnaud réagit à ses étranges messages...

Ensemble, plus ensemble ? Alors que Jade Lagardère s'amuse à publier des messages énigmatiques sur son couple puis de les démentir, c'est cette fois au tour de son mari Arnaud Lagardère de prendre la parole. Sur son compte Instagram, le 10 août, il a posté un long message...

Dévoilant un selfie de lui et de Jade, l'homme d'affaires de 58 ans écrit : "En 1992, un moment difficile pour notre entreprise comme toutes en traversent à un moment donné de leur existence, les haineux de l'époque s'acharnaient sur mon père le traitant de tous les noms. Le jour de son décès il devenait subitement un grand industriel - ce qu'il a toujours été bien évidemment. En cette même année 1992, il me disait déjà : 'Ne construis jamais ton équilibre personnel ou professionnel à travers le regard des autres.'"

Et l'époux de Jade Lagardère, mannequin belge de 28 ans avec laquelle il s'est marié en 2013, d'ajouter : "Mon amour, j'assume avec toi tes photos, tes textes, peu importe comment ils sont interprétés - la plupart du temps à contre sens -. J'aime ce que tu es et j'aime ce que tu fais. Ceux qui donnent des leçons de comportement sont généralement les plus mal placés et les plus efficaces à cacher leurs propres turpitudes. Ce sont dans des périodes comme celles ci où on peut vraiment mesurer qui sont les vrais amis et ceux qui prétendent l'être. Continue à tracer ton chemin, et sois en fière comme je le suis. Même si tu n'as pas besoin de moi pour bâtir ta réussite, je serai toujours là à tes côtés pour t'encourager."

Au fil de ces derniers mois, les rumeurs de séparation ont été régulières mais le couple tient bon. Jade et Arnaud Lagardère ont eu trois enfants ensemble : les craquants Liva (5 ans), Mila (4 ans) et Nolan (2 ans). Des enfants que le puissant industriel a d'ores et déjà mis à l'abri du besoin...