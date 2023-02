Jade Lagardère : Bikinis et cocktails sur la plage... Elle s'éclate avec ses trois enfants déjà immenses en vacances !

Des photos qui sont également l'occasion pour ses abonnés de voir à quel point ses enfants ont grandi et lui ressemblent. Ses deux aînées, notamment, avec leur maillot de bain rose identique, semblent absolument adorables ! D'ailleurs, les internautes ne s'y sont pas trompés. "Jolie petite famille", "Vous êtes magnifique" ou encore "Belle photo de famille", peut-on lire dans les commentaires.

En revanche, un absent de taille était à signaler : l'homme d'affaires Arnaud Lagardère, le mari de la jolie Jade et le père des trois bambins ne les avait pas accompagnés au Qatar, sûrement accaparé en France par son travail prenant. Mais qui pourrait bien relancer les nombreuses rumeurs de séparation entre les deux époux, surtout après le message de la jeune femme de 32 ans en story : "Il n'y a pas de hasard, tout arrive pour une raison", a-t-elle écrit, avec les paroles de la chanson de Robbie Williams, Love of my Life, "Je ne peux pas promettre qu'il n'y aura pas de tristesse...". Déjà, en décembre dernier, elle avait expliqué sur Instagram que l'année 2022 se terminait mal pour elle, sans plus de précision.

Bientôt 10 ans de mariage

Un genre de message auquel elle est plutôt habituée, elle qui n'en dit jamais trop sur sa vie ou sur son couple, mais qui a alerté les internautes à l'approche de leurs dix ans de mariage. En effet, en mai prochain, les amoureux fêteront leurs noces d'étain, une belle occasion pour se rappeler le magnifique message publié il y a quelques années par la jeune Belge.

A l'époque, la jeune femme fêtait alors les 10 ans de sa rencontre avec l'homme d'affaires français de 61 ans : "On a traversé des tempêtes ensemble, des chemins semés d'embûches, des moments si difficiles qu'on se demande même comment on a pu les surmonter mais aujourd'hui je suis si fière de tout ce qu'on a accompli ensemble et surtout de la plus belle chose qui nous unira pour toujours : Nos trois enfants ". Trois enfants qui se sont éclatés en vacances et qui grandissent entourés de beaucoup d'amour.