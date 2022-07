Arnaud Lagardère : Son grand fils est devenu un homme, et il est canon

Depuis 2013, Arnaud Lagardère est officiellement marié au mannequin Jade Forêt, de 30 ans sa cadette. Cette différence d'âge ne les a pas empêchés de vivre librement leur amour, concrétisé par la naissance de trois enfants : Liva, 9 ans, Mila, 8 ans et Nolan, 6 ans. Eux, qui fêtaient récemment leur 9 années de mariage semblent toujours sur la même longueur d'ondes. Mais avant de tomber raide dingue du mannequin belge, Arnaud Lagardère avait déjà connu une première histoire.

En 1992, Arnaud Lagardère se mariait avec Manuela Erdödy, issue d'une famille noble hongroise. De cette union sont nés deux garçons, Alexandre, 28 ans et Emery, 26 ans. Et ce dernier a bien changé depuis le temps. Gueule d'ange, cheveux en bataille et abdos saillants, l'entrepreneur a toute la panoplie du jeune et dynamique chef d'entreprise. Au-delà de son physique avantageux, Emery dégage un charme fou, hérité sans doute de son célèbre papa, lui aussi bien installé dans le business.