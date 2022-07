Diaporama : Arnaud Lagardère : Son grand fils est devenu un homme, et il est canon

Jade Foret (Lagardère) et son mari Arnaud Lagardère - Montée des marches du film "Les Proies" (The Beguiled) lors du 70ème Festival International du Film de Cannes. Le 24 mai 2017. © Borde-Jacovides-Moreau/Bestimage

Arnaud Lagardère et Liva, Mila et Nolan, les trois enfants qu'il a eus avec Jade Lagardère

Arnaud Lagardère, sa femme Jade Forêt et ses 5 enfants, Alexandre, Emery, Liva, Mila et Nolan

Exclusif - Arnaud Lagardère et sa femme Jade Foret (Lagardère) - Dîner de gala au profit de la Fondation PSG au Parc des Princes à Paris le 16 mai 2017. La Fondation PSG avait réuni lors de ce 4ème Gala annuel les acteurs du Club (Joueurs foot et hand, staff et dirigeants) ainsi que quelque 400 invités. La vente aux enchères a permis de récolter la somme de 660000 euros. Ces fonds seront utilisés par la Fondation pour développer son programme phare d'école Rouge et Bleu qui a pour but d'aider les enfants de la région parisienne en difficulté scolaire. Parmi les généreux donateurs, C. Hanouna a notamment fait l'acquisition de la combinaison dédicacée de L.Hamilton pour la somme de 10000 euros ainsi que d'un tableau sur toile de Zenoy pour 35000 euros. A. Lagardère a remporté grâce à une ultime enchère à 90000 euros une création " Paris est magique " de l'artiste P.Rubinstein. J. Pastore a acquis un portrait de Verratti de Dabro pour la somme de 44000 euros. Quant au " Wild kong Tribute PSG " de R.Orlinski, il a été acheté par B. Matuidi pour la somme de 64000 euros. © Rachid Bellak/Bestimage