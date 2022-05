Arnaud et Jade Lagardère mariés depuis 9 ans : bouquets de roses et tendres déclarations pour célébrer l'amour !

La vie est une météo imprévisible

De son côté, Jade Lagardère n'a guère évoqué son émotion sur Instagram. On sait simplement qu'elle a passé une partie de ce mardi 24 mai avec sa soeur Cassandre dans les tribunes du cour Philippe Chatrier afin d'assister au match opposant Stefanos Tsitsipas à Lorenzo Musetti, lors du tournois de Roland-Garros. Sur les réseaux sociaux, pas de trace de déclaration d'amour destinée à Arnaud Lagardère - elles ont sans doute été susurrées à l'oral, à l'oreille. Les rumeurs les voulaient, un temps, séparés mais il semble que l'amour soit plus fort que tout. "La vie est une météo imprévisible", expliquait le mannequin belge, en ligne, tout récemment. Mariés depuis 9 ans, les tourtereaux sont en réalité en couple depuis 11 ans. Ils ont eu, ensemble, trois beaux enfants : deux filles, Liva 9 ans et Mila 7 ans et un garçon de 6 ans, Nolan.