Arnaud Lagardère : Sa femme Jade "éternellement reconnaissante", images intimes pour les 10 ans de leur fille

Quand les regards de Jade et Arnaud Lagardère se sont croisés, la suite a vite été une évidence pour les tourtereaux. Fou d'amour, le couple fondait d'ailleurs rapidement une famille. Le 16 septembre 2012, Jade Lagardère donnait naissance à leur fille Livia, leur premier enfant. Un véritable bonheur que le mannequin peine encore à réaliser. La jeune fille fête ses 10 ans ce jour. Alors pour marquer le coup, Jade Lagardère a dévoilé en story Instagram (voir diaporama) plusieurs clichés et vidéos de la petite fille de sa naissance à la fin de cette première décennie.

La première date de la maternité. On découvre Jade Lagardère quelques minutes après son accouchement, sa jeune Livia dans les bras. Si la photo parle d'elle-même et a de quoi mettre la larme à l'oeil, la légende qui l'accompagne est encore plus bouleversante : "Arnaud, c'est toi que je remercie aujourd'hui, écrit-elle. Merci de tout coeur de m'avoir fait le plus beau des cadeaux. Éternellement reconnaissante." C'est ensuite avec un cliché d'elle en train d'embrasser le petit pied de bébé Livia qu'elle propose à ses abonnés de les faire voyager dans le temps.

Au programme : les premiers tests culinaires de Livia, ses plus beaux sourires, de gros câlins avec sa maman, ses premiers pas, premier manège et première danse, première baignade, premiers mots, première chanson et surtout rencontre avec sa soeur Mila, 8 ans et son frère Nolan, 6 ans. Des images en pagaille qui ont replongé la jeune femme dans un grand bain de nostalgie.

"10 ans de vie, 10 ans d'amour. Joyeux anniversaire mon ange", a de son côté écrit Arnaud Lagardère en légende du photo de sa fille, faisant un 10 avec ses doigts.