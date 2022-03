Jade Lagardère : Une bombe en bikini, maman canon avec ses enfants !

Dame Nature gâte presque tout le monde. Mais il y en a qui ont un peu plus de chance que les autres, comme Jade Lagardère par exemple. La mannequin de 31 ans est maman de trois enfants, Liva, Mila et Nolan, nés de son mariage avec l'homme d'affaires Arnaud Lagardère. Elle a emmené tout ce petit monde à Doha, où elle a profité du soleil, de la plage et de la piscine pour resserrer encore plus les liens avec ses trois têtes blondes. Mais si Jade n'a eu d'yeux que pour son fils et ses filles - comme le montrent les photos qu'elle a publiées sur son compte Instagram -, les internautes, eux, ont eu beaucoup de mal à décrocher le regard de la magnifique brune.

Jade Lagardère a fait sensation en maillot de bain. A 31 ans, la mannequin en fait facilement dix de moins et affiche une plastique si parfaite (après trois enfants rappelons-le) qu'elle en ferait pâlir de jalousie les tops en plein défilé de la Fashion Week parisienne en ce moment-même. Teint hâlé, chevelure irréprochable et allure de reine, Jade Lagardère met tout le monde d'accord. Il n'y a qu'à lire les commentaires pour le constater : "Une déesse, il n'y a pas d'autres mots", "Sublime, je t'admire", "La plus belle des mamans", "Des yeux sublimes, un physique de rêve et en plus, elle semble être une super maman. Franchement, un exemple".