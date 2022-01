Arnaud et Jade Lagardère en couple depuis 11 ans : belle déclaration d'amour et photo à deux

14 photos

Alors qu'Arnaud et Jade Lagardère ont fait face à plusieurs rumeurs non fondées de rupture, ils sont toujours bel et bien mariés, et cela fait bientôt huit ans. Un anniversaire que l'homme d'affaires a célébré sur Instagram il y a quelques jours, adressant une belle déclaration à son épouse.

Arnaud Lagardère est un homme heureux et amoureux et n'a pas hésité à le faire savoir sur Instagram la semaine passée. L'homme d'affaires de 60 ans a tenu à marquer le coup pour un jour spécial avec sa femme Jade Lagardère (Foret de son nom de jeune fille). Il le fait tous les ans... En effet, Arnaud Lagardère a célébré le 11e anniversaire de son couple avec la sublime Belge de 31 ans en postant la photo d'une somptueuse couronne de fleurs sur un thème bicolore. Les amis et fans du couple ont pu découvrir des roses blanches venir dessiner le numéro 11 au milieu d'autres roses, elles, bleues. La photo est accompagnée d'un selfie des deux amoureux, vraisemblablement à la montagne, sur lequel le regard perçant de la jeune femme rencontre les lunettes de soleil Aviator de monsieur. "What else (quoi d'autre) Joyeux anniversaire mon amour", peut-on lire en légende.

Quelques jours plus tard, c'est une nouvelle photo de famille, montrant son fils Nolan avec Jade (encore !) que l'homme d'affaires a publié à l'occasion de l'anniversaire de l'enfant. Le couple a eu 3 enfants : Liva 9 ans, Mila 7 ans et Nolan 6 ans. Arnaud Lagardère a eu deux autres enfants nés d'une précédente union avec l'autrichienne Manuela Erdody : Alexandre et Emery Jade Lagardère se consacre actuellement à la bande dessinée. En effet, la jeune femme - condamnée à verser 15 000 dollars pour corruption en lien avec l'obtention de son permis de conduire - a sorti déjà deux tomes de sa série de thriller Amber Blake, en collaboration avec le dessinateur Butch Guice. Le troisième tome intitulé Opération Dragonfly est à paraître en 2022.

Ces derniers mois, Arnaud et Jade Lagardère ont dû faire face à des rumeurs de rupture mais nouvelle preuve en est que leur couple est toujours d'actualité !