Jade Lagardère : L'anniversaire de rêve de sa fille Liva

Sur son compte Instagram, lundi 16 septembre 2019, Jade Lagardère a publié un montage vidéo composé de photos d'elle et de sa fille Liva, qui fêtait ses 7 ans. La demoiselle, qui a eu le droit de choisir ce qu'elle voulait faire en cette journée si spéciale, s'est ainsi retrouvée au parc d'attractions Disneyland Paris.

Sur son compte suivi par 845 000 abonnés, le mannequin et créatrice de BD a posté un long message accompagnant sa vidéo. "C'est une journée particulièrement spéciale pour moi aujourd'hui : ça fait maintenant 7 ans que la vie m'a offerte le plus beau cadeau au monde : celui de devenir maman. Pour fêter cette journée si spéciale Liva a voulu être en tête-à-tête avec sa maman à Disney, il faut dire que depuis la naissance de Mila et Nolan [ses deux autres enfants âgés 4 et 2 ans, NDLR] de nous n'avons pas eu l'occasion de se retrouver qu'à deux, c'était un moment incroyable et inoubliable J'ai d'ailleurs décidé d'immortaliser certains moments et en faire une petite vidéo avec en musique, une des chansons favorites de Liva 'Sweet But Psycho' Joyeux Anniversaire ma princesse, mon rayon de soleil Je suis tellement heureuse et fière d'être ta maman Tu me combles de bonheur avec ta petite soeur et ton petit frère #liva #7ans #anniversaire #momanddaughter #birthday #16septembre2012 #16septembre2019", a-t-elle écrit tel quel.

Dans la vidéo postée par la femme d'Arnaud Lagardère, on peut découvrir que Liva a eu droit à la totale : atelier maquillage, robe de princesse (elle a opté pour le personnage de Belle), design cake, photos avec les personnages du parc comme Mickey, Bourriquet, Donald ou Pluto... Un jour dont elle se souviendra longtemps !