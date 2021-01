Jade et Arnaud Lagardère : 10 ans d'amour (avec des hauts et des bas), jolies déclarations

La romance des Lagardère a commencé le 14 janvier 2011 et n'a pas été un long fleuve tranquille. Des milliers d'internautes ont cru à la séparation quand l'auteur de bandes dessinées a répondu "oui" à un abonné qui lui demandait si elle était célibataire.

Arnaud Lagardère avait réagi, en écrivant, toujours sur Instagram : "Mon amour, j'assume avec toi tes photos, tes textes, peu importe comment ils sont interprétés - la plupart du temps à contre sens -. J'aime ce que tu es et j'aime ce que tu fais... Ce sont dans des périodes comme celles-ci où on peut vraiment mesurer qui sont les vrais amis et ceux qui prétendent l'être. Continue à tracer ton chemin, et sois en fière comme je le suis. Même si tu n'as pas besoin de moi pour bâtir ta réussite, je serai toujours là à tes côtés pour t'encourager."

Arnaud et Jade se sont mariés le 24 mai 2013. Ils sont parents de trois enfants, Lia, Mila et Nolan, âgés de 9, 6 et 4 ans.