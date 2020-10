Jade Lagardère "terriblement mal" : cette trahison qui l'a brisée

Jade Lagardère a été trahie. Amour ? Famille ? Business ? Amitié ? L'auteure belge a continué sa série de messages mystérieux sur Instagram, sans jamais expliquer la véritable cause de ses grands maux. Après avoir expliqué être plongée dans une "douleur profonde" après une trahison, l'épouse d'Arnaud Lagardère a donné de ses nouvelles sur les réseaux sociaux.

"Je m'excuse pour mes messages hier, je n'avais aucune envie de vous plomber votre samedi. Je me suis dit que je n'étais probablement pas la seule à être dans cet état, que certain d'entre vous vivez peut-être la même chose que moi, une trahison, un choc, une déception, que ce soit d'un ami/amie, d'un époux/épouse, membre de la famille, collègue, employé, employeur... Ça fait mal, terriblement mal, mais ça ira", a-t-elle écrit dans sa story Instagram.

Samedi, Jade Lagardère indiquait être sortie du domicile familial pour aller promener ses chiens. De quoi s'aérer l'esprit. "Me revoilà dans les bois", a-t-elle annoncé, le dimanche 18 octobre 2020. "Il fait froid. J'ai l'impression par moment de suffoquer. Je ressens toujours cette douleur dans ma cage thoracique mais je sais qu'elle finira par s'en aller", a écrit la mère de famille. Hier, elle expliquait vouloir rester forte pour ses enfants. "Je m'apprête à rentrer à la maison. Retrouver mes trois bébés, les amours de ma vie. Je sèche mes larmes, mes yeux sont rouges et bouffis mais je ferai tout pour cacher ma tristesse et faire en sorte que leur journée soit belle, soit extraordinaire. Je ne laisserai pas mon petit coeur fragile leur faire du mal", avait-elle écrit.

De l'eau dans le gaz avec son mari ?

Ce n'est pas la première fois que Jade Lagardère sème le doute sur sa situation amoureuse. Elle est marié depuis 2013 à l'homme d'affaires Arnaud Lagardère. Ensemble, ils ont eu deux filles et un fils : Lia (9 ans), Mila (6 ans) et Nolan (4 ans). Après avoir annoncé leur rupture en juillet 2019 - qu'elle démentira plus tard -, Les Jours avaient bien compris que leur couple battait de l'aile "Où est Arnaud ?" Jade, laconique : "Il n'est pas là." Un abonné : "Vous êtes séparés ou toujours ensemble ?" Jade : "Statut compliqué" (...) Pour reconquérir le coeur de Jade, Arnaud le lover a débarqué sur son terrain de jeu préféré, celui où elle dit et montre tout : Insta (...) Car on sent bien, au travers d'Instagram, un Arnaud Lagardère au supplice. Prêt à commettre l'irréparable. Et il l'a commis : alors qu'il se contentait de liker, Arnaud s'est mis, début juin, à commenter le moindre post de Jade comme un mort de faim", rapportaient nos confrères.

Après toute cette affaire, Arnaud Lagardère s'était précipité dans les médias pour éteindre l'incendie. "C'était juste de l'humour sur une story Instagram qu'elle a d'ailleurs rectifiée. À une question idiote, elle a répondu oui en tirant la langue. Comme nous sommes aux États-Unis, le démenti est parti tard avec le décalage horaire. Notre couple est parti pour durer. On est très heureux. Nous sommes très très loin d'une séparation", assurait le père de famille à Capital.