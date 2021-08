Jade Lagardère : Début d'une nouvelle vie de famille, l'absence d'Arnaud Lagardère interpelle

La dernière publication Instagram de Jade Lagardère a de quoi interpeller ses quelque 600 000 abonnés... Le 23 août 2021, le mannequin belge de 30 ans s'est saisi de son compte pour partager une nouvelle vidéo de famille. Un court clip dans lequel la jolie brune apparaît main dans la main avec ses trois enfants : Liva (bientôt 9 ans), Mila (7 ans) et Nolan (4 ans). En revanche, son mari Arnaud Lagardère brille par son absence... mais on peut se poser la question : Qui prend les photos et les vidéos ? D'après nos informations, c'est Arnaud Lagardère lui même !

"New chapter. Us always and forever [Nouveau chapitre. Nous pour toujours]", a-t-elle écrit en légende de sa publication, qui semble postée depuis les Etats-Unis. Certains ont rapidement cru à une nouvelle vie outre-Atlantique sans Arnaud Lagardère et bien il semblerait que non !

En janvier dernier, Jade Lagardère avait marqué leur anniversaire de rencontre en confiant qu'ils avaient "traversé des tempêtes". Pourtant, sur son propre compte Instagram, l'homme d'affaires de 60 ans affiche pleinement son soutien et son amour pour son épouse...

Après avoir célébré leurs noces de coquelicots en mai dernier, en écrivant que "le meilleur est à venir", Arnaud Lagardère a récemment fait la promotion de la nouvelle BD de sa femme : le troisième album des aventures d'Amber Blake, sorti en juillet dernier aux Etats-Unis. "Je suis si fier de toi, si fier de tout ce que tu as déjà accompli, seule face à ton angoisse de la page blanche et au bonheur de la remplir, avait-il écrit. Tu vas bientôt offrir d'autres horizons à Amber, d'autres plateformes, d'autres aventures... C'est une longue et belle histoire qui ne fait que commencer pour cette héroïne si attachante. Ne lâche rien mon amour."