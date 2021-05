Arnaud et Jade Lagardère plus amoureux que jamais après les "tempêtes"

Il faut croire que le temps panse toutes les blessures. Entre Jade et Arnaud Lagardère, on le sait, la vie n'a jamais été un long fleuve tranquille. Mais une heureuse accalmie semble s'être installée entre les deux amoureux... d'autant plus qu'ils célèbrent un joli évènement le lundi 24 mai 2021. A l'occasion de leurs noces de coquelicot, le chef d'entreprise a partagé, avec une certaine émotion, une photographie de leurs mains enlacées, alliances dorées mises en avant. "8 années de mariage déjà, comme un prélude à un long chemin qui s'ouvre à nous, explique-t-il. Le meilleur est à venir mon coeur."

C'est tout ce qu'on souhaite aux parents de Liva, Mila et Nolan - 8 ans, 6 ans et 4 ans. Ces derniers mois, pourtant, tous les doutes étaient permis. Il n'y a pas si longtemps, le 17 octobre 2020, Jade Lagardère évoquait une situation catastrophique sur les réseaux sans donner trop de détails. Elle y évoquait les notions de trahison, de déception, et de tristesse en laissant planer un inquiétant mystère "Mais ce n'est pas la première fois que je connais cette douleur profonde à l'intérieur de mon coeur, même si j'avais oublié à quel point ça faisait mal, rappelait-elle... C''est ironique à quel point on peut oublier nos souffrances, même quand la dernière ne remonte pas à si longtemps."