Jade Lagardère incendiaire en bikini : une photo qui affole la Toile

Il faut dire que Jade a vécu une période difficile pendant plusieurs mois et revient de loin. Outre son hospitalisation, la maman de Liva, Mila et Nolan (8, 6 et 5 ans) a également été victime d'une énorme déception comme elle l'indiquait le 18 octobre 2020 sur Instagram. "Je me suis dit que je n'étais probablement pas la seule à être dans cet état, que certain d'entre vous vivez peut-être la même chose que moi, une trahison, un choc, une déception, que ce soit d'un ami/amie, d'un époux/épouse, membre de la famille, collègue, employé, employeur... Ça fait mal, terriblement mal, mais ça ira" écrivait-elle en story. Sans en dire plus sur l'auteur de cette trahison, la jeune femme avait pourtant fait part de tensions avec son mari.

Depuis, le couple semble aller mieux et s'être réconcilié. Pour preuve, la jolie brune a fêté l'anniversaire de sa rencontre avec l'homme d'affaires en janvier 2021 en lui adressant une tendre déclaration d'amour sur les réseaux sociaux. "Il y a 10 ans j'ai rencontré cet homme , mon meilleur ami, le père de mes enfants, Jade Foret a-t-elle écrit. On a traversé des tempêtes ensemble, des chemins semés d'embûches, des moments si difficiles qu'on se demande même comment on a pu les surmonter mais aujourd'hui je suis si fière de tout ce qu'on a accompli ensemble et surtout de la plus belle chose qui nous unira pour toujours : Nos trois enfants."