Jade Lagardère hospitalisée : sous perfusion, elle garde le moral en vidéo

Crop top et V de la victoire, c'est avec un timide sourire dissimulé par son masque que Jade Lagardère a surpris ses abonnés Instagram depuis son lit d'hôpital. Le 18 janvier 2021, l'épouse d'Arnaud Lagardère a en effet partagé en Story une vidéo la montrant sous perfusion. Mais pour le mannequin belge de 30 ans, pas de blouse d'hôpital qui tienne, c'est en look Gucci qu'elle a rechargé les batteries...

"La grande anémique, pour lui mettre plein de fer", entend-t-on dans la vidéo. Comme l'explique le site de la sécurité sociale, "l'anémie est une baisse anormale du taux d'hémoglobine dans le sang. Sa valeur seuil en dessous de laquelle on parle d'anémie est variable selon l'âge et le sexe. Les causes d'anémie sont multiples mais la carence en fer est la plus fréquente." Après avoir fait le "plein de fer", Jade Lagardère a probablement pu rentrer chez elle et se reposer auprès de son mari et leurs trois enfants.

Il y a quelques jours, c'est pour une occasion bien plus réjouissante que la jolie brune s'était saisie de son compte Instagram. Le 14 janvier dernier, la mère de Liva, Mila et Nolan (8, 6 et 5 ans) a en effet célébré ses 10 ans d'amour avec Arnaud Lagardère, le temps d'une déclaration : "Il y a 10 ans j'ai rencontré cet homme , mon meilleur ami, le père de mes enfants, Jade Foret a-t-elle écrit. On a traversé des tempêtes ensemble, des chemins semés d'embûches, des moments si difficiles qu'on se demande même comment on a pu les surmonter mais aujourd'hui je suis si fière de tout ce qu'on a accompli ensemble et surtout de la plus belle chose qui nous unira pour toujours : Nos trois enfants."