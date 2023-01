Jade Lagardère dégaine un nouveau tatouage... et sa proximité avec une star du tennis

Qui dit nouvelle année, dit nouveau tatouage pour la belle Jade Lagardère. Outre sa passion pour ses trois enfants (Liva, 10 ans, Mila 8 ans et Nolan, qui fête ses 7 ans ce lundi 16 janvier), le mannequin de 32 ans en cultive une autre pour l'art du tatouage. Ce n'est pas pour rien que plusieurs parties de son corps sont recouvertes de dessins. C'est dans un salon de tatouage situé à Lognes, non loin de Marne-la-Vallée en banlieue parisienne, que Jade Lagardère a donné rendez-vous à ses abonnés pour leur dévoiler le résultat.

Pour cette petite nouveauté corporelle, Jade Lagardère a choisi une longue phrase descendant tout le long de sa colonne vertébrale : "If you can't handle me at my worst, you don't deserve me at my best" ("Si tu ne me supportes pas dans mes pires moments, tu ne me mérites pas dans les meilleurs" en français) peut-on lire. Pour l'occasion, Jade Lagardère n'était pas venue seule.