Jade Lagardère tout en transparence : tenue osée et maxi décolleté pour la nouvelle année !

Le look choisi par la belle a fait l'unanimité dans les commentaires. Les fans ne se sont pas fait prier pour déclarer leur flamme à Jade Lagardère : "Vous voulez nous faire craquer ? C'est fait", "Quel avion de chasse, bonne année ma puce à toi et toute la famille", "Il y a moyen d'être aussi canon ?", "Tu es superbe", "Magnifique", "Sublime", "Quel bonheur de te voir aussi souriante." Il faut dire que ce sourire était sûrement son meilleur atout de la soirée, elle qui quelques heures auparavant, semblait pressée de quitter 2022.

Je le garde pour moi

Dans un post retraçant l'année qui vient de s'écouler, Jade Lagardère écrivait une légende bien mystérieuse : "Chère 2022, l'année a mal commencé et elle se termine mal mais j'ai passé des moments incroyables et inoubliables : voici une partie en images. Le reste je le garde pour moi. Je vous souhaite à toutes et à tous le plus important : la santé." De quoi susciter la curiosité et provoquer une légère inquiétude du côté des admirateurs.

Tous se sont empressés de réconforter et de remonter le moral de Jade Lagardère par le biais de messages de soutien plein d'encouragements : "Le meilleur est à venir, ne sous-estime pas 2023 qui commencera certes avec la tristesse des derniers jours de 2022 mais tout cela sera vite remplacé par des moments magiques", "Que l'Univers vous protège et vous ouvre le chemin du bonheur et de la sérénité mais aussi la santé pour tous", "Continue à croire en tes rêves! Là business woman que tu es nous montre que rien est impossible", "Meilleurs voeux en espérant que cette année soit plus douce avec toi. 2022 a été dur pour pas mal de gens." De quoi redonner un peu de baume au coeur de la belle.

Il faut quand même savoir que son mari Arnaud Lagardere s'est souvent moqué de son absence sur les photos en disant " et vous pensez que c'est qui qui prend les photos ?"...