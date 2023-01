Diaporama : Jade Lagardère tout en transparence : tenue osée et maxi décolleté pour la nouvelle année !

Exclusif - Arnaud Lagardère et sa femme Jade Foret (Lagardère) - Soirée de gala de la Fondation Paris Saint-Germain qui fête ses 15 ans au Pavillon Gabriel à Paris le 27 janvier 2015. La vente aux enchères organisée par le club parisien a permis de récolter plus de 250 000 euros au profit de la Fondation PSG qui vient aide aux jeunes en difficultés sociales ou médicales. Un maillot porté par Ibrahimovic s'est envolé à 20000 €. © BestImage

Jade Foret (Lagardère) et son mari Arnaud Lagardère - Montée des marches du film "Les Proies" (The Beguiled) lors du 70ème Festival International du Film de Cannes. Le 24 mai 2017. © Borde-Jacovides-Moreau/Bestimage © BestImage, © Borde-Jacovides-Moreau/Bestimage

13 / 19