Jade Lagardère de retour après 6 mois d'absence, "besoin de couper de tout"

She's back ! Jade Foret, épouse Lagardère, n'avait plus donné signe de vie depuis plusieurs mois, une longue absence qui avait forcément suscité une grande inquiétude chez ses nombreux fans. Mais les voilà à présent rassurés. La bombe belge de 29 ans va bien et elle est de retour.

En cette fin de mois de juin, Jade Lagardère a surpris tout le monde en annonçant son come-back sur Instagram. Pour ce grand le retour, l'épouse de l'homme d'affaires Arnaud Lagardère a choisi de publier une vidéo d'elle regroupant différents instants de sa vie : celle de mannequin, son activité principale, et puis des moments de sa vie quotidienne. Son époux n'apparaît à aucun moment. Jade et Arnaud Lagardère ont bâti une famille composée de trois enfants, deux filles et un garçon : Liva, 7 ans, Mila, 5 ans, et Nolan, le petit dernier de 4 ans.

En légende de cette photo, Jade Lagardère a publié un texte, la moitié en anglais, l'autre en français, pour s'expliquer sur sa longue absence : "J'avais juste besoin de couper de tout pendant un moment. Après plus de six mois, je suis de retour ici. J'espère vraiment que vous allez tous bien. Parfois, il faut être capable de s'éloigner, de prendre du recul, de partir longtemps, pour comprendre certaines choses", a-t-elle écrit.

La jolie brune reste donc très énigmatique... Sur quelles thématiques avait-elle besoin de prendre du recul ? Sur un plan personnel ou professionnel ? En juillet 2019, Jade Lagardère avait déclaré être "célibataire" sur les réseaux sociaux, avant de démentir. Arnaud Lagardère avait lui-même réagi par la suite, en misant sur l'unité avec celle qui est sa femme depuis 2013.

Pour l'heure, la jolie Belge n'est pas encore prête à livrer les réponses que ses admirateurs attendent.