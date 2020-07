Jade Lagardère : Sublime en léopard, elle s'offre un nouveau tatouage

Jade Lagardère s'est déjà fait inscrire de nombreux tatouages sur le corps. Son premier date de 2010. Il a été réalisé à Los Angeles. C'était une phrase qui disait "Love looks not with the eyes but with the mind", qu'elle a fait faire sur son avant-bras.

Toujours sur le bras, elle s'est aussi fait tatouer le prénom Arnaud et le nombre 14, date de leur rencontre. On peut également y lire Live for Liva (celui-là date de 2013). Toujours sur un des bras, il y aussi Nolan (réalisé en 2016). Il existe également cinq autres tatouages, cinq dates, immortalisées sur ses côtes.