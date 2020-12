Diaporama Benjamin Griveaux : Sa femme Julia Minkowski "brisée, mais guérie" se confie

1 / 14 Exclusif - Benjamin Griveaux, Secrétaire d'État auprès du Premier ministre et Porte-parole du gouvernement avec sa femme Julia Minkowski - Festival de Ramatuelle: Julien Clerc "La tournée des cinquante ans" à Ramatuelle, France, été 2018. © Cyril Bruneau/Festival de Ramatuelle/Bestimage





2 / 14 Julia Minkowski enceinte (femme de B.Griveaux), avocate de Bernard Tapie - Affaire Tapie : plaidoirie des avocats de la défense, Tribunal de Paris , 11ème chambre correctionnelle, 2ème section, Paris le 4 avril 2019. Lundi 1er Avril, le ministère public a requis 5 ans ferme pour Tapie et 3 ans pour S.Richard dont 18 mois avec sursis et interdiction d'exercer toute fonction publique pendant 5 ans. B.Tapie et le PDG d'Orange, S.Richard, seront les prévenus du procès pénal de l'arbitrage rendu en 2008 en faveur de l'ancien homme d'affaires, dans son contentieux avec le Crédit Lyonnais sur la vente du fabricant d'équipements de sport allemand Adidas en 1993, qui s'est ouvert le 11 mars 2019. L'homme d'affaires et patron du groupe de médias "La Provence", qui lutte à 76 ans contre un cancer de l'estomac, n'a fait aucune déclaration à son arrivée au tribunal. Après dix ans de péripéties judiciaires, B.Tapie, est jugé pour escroquerie et détournement de fonds publics; S.Richard, 57 ans, qui était alors directeur de cabinet de la ministre de l'Economie C.Lagarde, est jugé pour complicité. ©Pierre Perusseau / Bestimage

3 / 14 Naissance - Benjamin Griveaux est papa pour la troisième fois - Benjamin Griveaux avec sa femme Julia Minkowski - Dîner de gala annuel de la société des amis du Centre Pompidou "Black & White" au centre national d'art et de culture Georges-Pompidou à Paris, France, le 10 avril 2018. © Coadic Guirec/Bestimage

4 / 14 Piotr Pavlenski sort du tribunal de Paris mis en examen pour violences aggravées à la suite d'une rixe au couteau lors d'une soirée de réveillon. Paris, le 3 mars 2020.

5 / 14 L'avocat Hervé Temime et l''avocate Julia Minkowski (femme de B.Griveaux) - Arrivées au tribunal correctionnel de Paris pour le procès Bernard Tapie le 9 juillet 2019. Bernard Tapie et le PDG d'Orange, Stéphane Richard, sont les prévenus vedettes du procès pénal de l'arbitrage rendu en 2008 en faveur de l'ancien homme d'affaires, dans son contentieux avec le Crédit lyonnais sur la vente du fabricant d'équipements de sport Adidas en 1993, qui s'est ouvert le lundi 11 mars. L'homme d'affaires et patron du groupe de médias "La Provence", qui lutte à 76 ans contre un cancer de l'estomac, n'était pas au tribunal. Après dix ans de péripéties judiciaires, Bernard Tapie, 76 ans, est jugé pour escroquerie et détournement de fonds publics ; Stéphane Richard, 57 ans, qui était alors directeur de cabinet de la ministre de l'Economie Christine Lagarde, pour complicité. © Christophe Clovis/Bestimage

6 / 14 Exclusif - Benjamin Griveaux avec sa femmme Julia Minkowski - 2ème soirée de Gala au profit de l'association nationale "Le Refuge" et de ses actions de soutien aux jeunes LGBT+ victimes d'homophobie ou de transphobie, au théâtre des Folies Bergère à Paris, le 18 novembre 2019. Depuis 2003, Le Refuge accueille de jeunes garçons et filles de 18 à 25 ans en situation d'isolement du fait de leur orientation sexuelle ou de genre. Le Refuge propose l'hébergement temporaire, l'accompagnement social et psychologique, l'écoute et la médiation familiale, ainsi que des interventions en milieu scolaire. Le Refuge est présent aujourd'hui dans 20 villes en France avc des délégations régionales et départementales. Plus de 150 jeunes sont mis à l'abri chaque soir sur tout le territoire. La somme récoltée pour "Le Refuge" est de 272.450€. © Gorassini/Perusseau/Bestimage

7 / 14 Piotr Pavlenski sort du tribunal de Paris mis en examen pour violences aggravées à la suite d'une rixe au couteau lors d'une soirée de réveillon. Paris, le 3 mars 2020.

8 / 14 Julia Minkowski, la compagne de Benjamin Griveaux, dans le magazine "Paris Match" du 24 décembre 2020.

9 / 14 Exclusif - Benjamin Griveaux, Jacqueline Franjou, Julia Minkowski et Michel Boujenah arrivent pour la représentation de la pièce "Hugo au bistrot" sur la scène du théâtre de Verdure lors de la 36ème édition du Festival de Ramatuelle, France, le 7 août 2020. © Cyril Bruneau/Festival de Ramatuelle/Bestimage





10 / 14 Exclusif - Bernard Tapie et ses avocats Hervé Témime et Julia Minkowski enceinte (femme de B.Griveaux) - B.Tapie à la sortie de la 11ème chambre correctionnelle, 2ème section du tribunal de Paris accompagné de ses avocats H.Témime et J.Minkowski à Paris, France, le 1er avril 2019. Le ministère public a requis 5 ans ferme pour Tapie et 3 ans pour S.Richard dont 18 mois avec sursis et interdiction d'exercer toute fonction publique pendant 5 ans. B.Tapie et le PDG d'Orange, S.Richard, seront les prévenus du procès pénal de l'arbitrage rendu en 2008 en faveur de l'ancien homme d'affaires, dans son contentieux avec le Crédit lyonnais sur la vente du fabricant d'équipements de sport allemand Adidas en 1993, qui s'est ouvert le 11 mars 2019. L'homme d'affaires et patron du groupe de médias "La Provence", qui lutte à 76 ans contre un cancer de l'estomac, n'a fait aucune déclaration à son arrivée au tribunal. Après dix ans de péripéties judiciaires, B.Tapie, est jugé pour escroquerie et détournement de fonds publics; S.Richard, 57 ans, qui était alors directeur de cabinet de la ministre de l'Economie C.Lagarde, pour complicité. © CVS/Bestimage

11 / 14 Exclusif - Benjamin Griveaux et sa femme Julia Minkowski avant le concert "Depardieu Chante Barbara" au Festival de Ramatuelle, France, le 11 août 2019. © Cyril Bruneau/Festival de Ramatuelle/Bestimage





12 / 14 Exclusif - Benjamin Griveaux et sa femme Julia Minkowski - 2ème soirée de Gala au profit de l'association nationale "Le Refuge" et de ses actions de soutien aux jeunes LGBT+ victimes d'homophobie ou de transphobie, au théâtre des Folies Bergère à Paris, le 18 novembre 2019. Depuis 2003, Le Refuge accueille de jeunes garçons et filles de 18 à 25 ans en situation d'isolement du fait de leur orientation sexuelle ou de genre. Le Refuge propose l'hébergement temporaire, l'accompagnement social et psychologique, l'écoute et la médiation familiale, ainsi que des interventions en milieu scolaire. Le Refuge est présent aujourd'hui dans 20 villes en France avc des délégations régionales et départementales. Plus de 150 jeunes sont mis à l'abri chaque soir sur tout le territoire. La somme récoltée pour "Le Refuge" est de 272.450€. © Gorassini/Perusseau/Bestimage

13 / 14 Exclusif - Benjamin Griveaux et sa femme Julia Minkowski - 2ème soirée de Gala au profit de l'association nationale "Le Refuge" et de ses actions de soutien aux jeunes LGBT+ victimes d'homophobie ou de transphobie, au théâtre des Folies Bergère à Paris, le 18 novembre 2019. Depuis 2003, Le Refuge accueille de jeunes garçons et filles de 18 à 25 ans en situation d'isolement du fait de leur orientation sexuelle ou de genre. Le Refuge propose l'hébergement temporaire, l'accompagnement social et psychologique, l'écoute et la médiation familiale, ainsi que des interventions en milieu scolaire. Le Refuge est présent aujourd'hui dans 20 villes en France avc des délégations régionales et départementales. Plus de 150 jeunes sont mis à l'abri chaque soir sur tout le territoire. La somme récoltée pour "Le Refuge" est de 272.450€. © Gorassini/Perusseau/Bestimage